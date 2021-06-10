На Кубани неизвестный подорвал банкомат

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Неизвестный подорвал банкомат в станице Анастасиевской Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 03:50 в ОМВД России по Славянскому району поступило сообщение о том, что в ст. Анастасиевской неустановленное лицо путем разбития входной двери проникло в фойе магазина, где путем закачивания газовоздушной смеси произвело подрыв банкомата и похитило денежные средства", - говорится в сообщении.

В результате инцидента произошло возгорание площадью 16 кв. метров. Сумму ущерба в данный момент выясняют.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Весь личный состав ОМВД России по Славянскому району ориентирован на поимку злоумышленника", - добавили в пресс-службе.