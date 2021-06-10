Вертолет совершил вынужденную посадку в болото в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Вертолет, вылетевший на Тямкинское месторождение, совершил вынужденную посадку в болотистой местности в Тюменской области, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"10 июня в районе Тямкинского месторождения Тюменской области произошла вынужденная посадка вертолета AS-55 авиакомпании АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги". Воздушное судно вылетело с вертолетной площадки Устегунского месторождения по заданию ООО "Уватнефтегаз" на Тямкинское месторождение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что причина посадки до настоящего времени не установлена. "Воздушное судно находится в болоте, командир воздушного судна подал сигнал тревоги. На борту находятся два члена экипажа, пассажиров нет", - отметили там. На место происшествия направлен вертолет Ми-8.

Тюменской и Сургутской транспортными прокуратурами организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Как сообщили в уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, в результате инцидента, предварительно, никто не пострадал, обстоятельства и причины происшествия, а также его последствия в настоящее время выясняются. Для осмотра места происшествия, воздушного судна и прилегающей территории организован незамедлительный выезд следственно-оперативной группы. "В рамках доследственной проверки организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказали в ведомстве.