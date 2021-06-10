В Свердловской области задержали замминистра Министерства госимущества региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Елена Николаева задержана по делу экс-главы министерства Алексея Пьянкова, обвиняемого в получении взятки при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Елена Николаева задержана", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал об обысках, которые проходят в Екатеринбурге по делу Пьянкова. В результате мероприятий задержали 10 человек, при этом Пьянков и его бывший заместитель Артем Богачев в настоящее время находятся не в Екатеринбурге.

Алексея Пьянкова и двух его заместителей - Артема Богачева и Константина Никанорова - задержали 26 апреля 2016 года. Их подозревали в растрате 55 млн рублей, получении взятки в 31,5 млн рублей и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене в ходе подготовки Екатеринбурга к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Сначала чиновники были арестованы, позже суд избрал для них меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

До принятия решения о проведении матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге стадион "Центральный" и территория вокруг него находились в частной собственности. Для начала строительства инфраструктуры к чемпионату необходимо было передать объекты в федеральную собственность. С этой целью совершались десятки сделок, в результате которых стадион сначала перешел в собственность Свердловской области, а затем в федеральную. Возбуждение уголовных дел было связано именно с этими сделками.