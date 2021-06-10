В Якутии возбудили дело о халатности после возникновения угрозы пожара населенному пункту

ТАСС, 10 июня. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности после крупного пожара вблизи якутского поселка Хандыга. Об этом сообщили журналистам в четверг региональном следственном управлении СК РФ.

"По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей при организации тушения лесного пожара в Томпонском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность"", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 4 июня в 11,5 км от поселка Хандыга был обнаружен лесной пожар. Его площадь возросла с 35 га до 210 га. Под угрозой уничтожения оказалась линия электропередач.

"При тушении лесного пожара допущены просчеты и недостатки в планировании, организации и привлечении необходимых сил и средств. Это повлекло увеличение за короткое время территории лесного пожара, причинение лесному фонду крупного ущерба и возникновение угрозы жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении.

С 6 июня на территории Томпонского района действует режим ЧС.