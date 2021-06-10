Белых этапировали в Киров для допроса по делу о злоупотреблении полномочиями

ТАСС, 10 июня. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за получение взятки, вновь этапирован в Киров для допросов в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

"Никита Белых сегодня вновь этапирован в Киров для допросов в качестве свидетеля по уголовному делу, которое расследуется в СУ СК России по Кировской области, - сказал защитник. - У следствия имеется необходимость прояснить дополнительные вопросы, возникающие в ходе расследования, что невозможно сделать без этапирования".

В сентябре 2020 года Белых уже эпатировали в Киров для допросов по этому же делу, связанному с деятельностью принадлежащего области с 2003 года АО "КРИК". "Финансовые проблемы и банкротство этого предприятия возникли гораздо позднее того периода, когда Белых был губернатором региона, поэтому он является по делу свидетелем", - отметил адвокат. При этом он пояснил, что выезд из колонии по закону происходит не более чем на два месяца, но само перемещение обычным этапом в Киров из колонии № 5 в Рязанской области, где Белых отбывает наказание, может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов с поличным при передаче части взятки. 28 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал Белых виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки". Вину он не признал.