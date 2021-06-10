Суд Москвы приговорил к трем годам колонии фигуранта дела экс-депутата Госдумы Волчека

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к трем годам колонии бизнесмена Зураба Плиева, признавшего вину в покушении на мошенничество на €1,5 млн. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, осужденный был взят под стражу после оглашения приговора.

"Плиев Зураб Израилович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"), ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Плиев взят под стражу в зале суда", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

В конце мая Пресненский суд приговорил к двум годам колонии юриста ООО "Совместная юридическая компания" Дениса Юшинского, также признавшего вину в мошенничестве. Плиев и Юшинский являются фигурантами уголовного дела в отношении заключившего сделку со следствием бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, осужденного 26 мая на три года колонии.

О деле

Волчек и Плиев были задержаны и доставлены 22 апреля прошлого года из Петербурга в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу о вымогательстве. Они были арестованы, им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Волчек вину отрицал, Плиев дал признательные показания и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Дело расследует ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю почти за €1,5 млн решить вопрос с уголовным делом о хищении 500 млн рублей из банка "Ренессанс", фигурантом которого, по их мнению, он мог стать в ближайшее время.

По данным источника ТАСС, заявителем и потерпевшим по делу Волчека является Андрей Розов - бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО "КБ "Ренессанс". Розов ранее был потерпевшим по аналогичному уголовному делу - тогда ему за $250 тыс. также пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в банке. Его фигуранты осуждены Замоскворецким судом Москвы на различные сроки. По делу экс-депутата и бизнесмена проходит свидетелем юрист ООО "Совместная юридическая компания" Денис Юшинский, курировавший ликвидацию банка "Ренессанс", к которому у правоохранительных органов были претензии на 7 млрд рублей.

Денис Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Зураб Плиев является гендиректором столичного ООО "Совюрком" и давним бизнес-партнером Волчека.