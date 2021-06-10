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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая

Подземные толчки зарегистрировали примерно в 100 км к юго-западу от города Куньмин, заявили в Китайском сейсмологическом центре

ПЕКИН, 10 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в четверг в провинции Юньнань на юго-западе КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

По его сведениям, подземные толчки были зарегистрированы в Чусюн-Ийском автономном округе примерно в 100 км к юго-западу от города Куньмин (административный центр провинции). Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Шуанбай, очаг залегал на глубине примерно 8 км.

О пострадавших или разрушениях в уезде Шуанбай, где проживает примерно около 152 тыс. человек, информации не поступало.

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