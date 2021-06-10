В Новосибирске возбудили дело о причинении тяжких травм ребенку после наезда самоката

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбудили в Новосибирске после наезда мужчины на электросамокате на шестилетнего мальчика. В результате инцидента у ребенка был зафиксирован открытый перелом ноги, сообщает в четверг следственное управление СК по Новосибирской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту наезда неустановленным мужчиной на электросамокате на шестилетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на территории парка культуры и отдыха "Центральный". Мужчина, управляя электросамокатом, на высокой скорости наехал на ребенка, который гулял в парке с родителями. Мальчик получил открытый неосложненный перелом большеберцовой кости со смещением, расценивающийся как тяжкий вред здоровью человека.

В СК отметили, что мужчина после наезда на ребенка скрылся с места происшествия и не принял мер к оказанию ему медицинской помощи. Родители вызвали скорую помощь, ребенок был доставлен в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где ему провели операцию. Сейчас следователи устанавливают личность мужчины, совершившего наезд на ребенка, и очевидцев произошедшего.

Для регулирования движения электросамокатов власти Новосибирска намерены до конца недели подписать соглашение с кикшеринговыми компаниями Whoosh и Urent. Оно предусматривает запрет на движение и парковку самокатов на территории парков и скверов. Кроме этого, планируется ограничить скорость этого вида транспорта в парках до 10 км/ ч. Мэр Анатолий Локоть сообщил журналистам, что по новым правилам на улицах с интенсивным движением транспорта скорость электросамокатов должна составлять не более 15 км/ ч, на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах - 20 км/ч, а на велодорожках и специально предназначенной для велосипедов и самокатов инфраструктуре возможна скорость 25 км/ч.

"Не допускается парковка электросамокатов на территории парков, скверов, на проезжей части, автопарковках, других объектах транспортной инфраструктуры, на газонах и тротуарах, если оставшаяся часть ширины тротуара будет составлять менее 2,5 м, а также ближе 5 м до остановок общественного транспорта, ближе 15 - до входов в станции метрополитена и в радиусе не менее 30 м на территории, прилегающей к памятникам и монументам", - рассказал мэр.