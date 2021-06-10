Бизнесмену Быкову повторно предъявили обвинение в подстрекательствах к убийству

КРАСНОЯРСК, 10 июня. /ТАСС/. Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, повторно предъявили обвинение в подстрекательстве убийства исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову с учетом полученных в ходе расследования уголовного дела доказательств повторно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Подстрекательство к совершению убийства по найму"", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, Быков предложил своему знакомому убить 42-летнего предпринимателя Неколова. Киллер согласился за $50 тыс. и в январе застрелил бизнесмена. Как считают в СК, Быков заплатил киллеру $10 тыс., так как тот слишком долго занимался подготовкой убийства.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые, как считают правоохранители, входили в преступную группировку возглавляемую Быковым. 22 октября 2020 года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Вечером того же дня Быкова задержали, а затем арестовали по подозрению в организации убийства Неколова.

Весной 2021 года Свердловский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве Науменко и Войтенко. Дело рассматривается судом присяжных. Судебные заседания проходят без допуска журналистов. Сам Быков находится под арестом в СИЗО. Также его подозревают в руководстве преступным сообществом и уклонении от налогов.