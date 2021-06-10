Фигурант дела Магомедовых получил семь лет колонии условно

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к семи годам колонии условно бывшего топ-менеджера Объединенной зерновой компании (ОЗК) Тимура Бутова, заключившего сделку со следствием в рамках дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Бутов Тимур Николаевич, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе с использованием служебного положения", ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере". Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке в связи с полным признанием вины подсудимым. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.