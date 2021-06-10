{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фигурант дела Магомедовых получил семь лет колонии условно

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции в установленные законом сроки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к семи годам колонии условно бывшего топ-менеджера Объединенной зерновой компании (ОЗК) Тимура Бутова, заключившего сделку со следствием в рамках дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Бутов Тимур Николаевич, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе с использованием служебного положения", ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере". Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке в связи с полным признанием вины подсудимым. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Теги
Россия
Второе дело возбудили после падения ребенка с аттракциона в парке Майкопа
Дело возбудили в отношении главного механика аттракциона, он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Читать полностью