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Дело об убийстве двух приставов в Сочи передали в центральный аппарат СК

По словам представителя СК России Светланы Петренко, такое решение принято для наиболее полного и объективного расследования уголовного дела

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве двух судебных приставов в Сочи, сообщила ТАСС официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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По ее словам, главе СК доложено о ходе расследования уголовного дела. "Изучив представленные материалы, Александр Бастрыкин принял решение о передаче этого уголовного дела в центральный аппарат Следственного комитета для наиболее полного и объективного расследования", - сообщила Петренко.

9 июня на улице Просвещения, дом 81/2 в Сочи во время обеспечения приставами решения суда о сносе незаконных строений 60-летний местный житель открыл в них стрельбу из охотничьего ружья. Также он стрелял в мужчину, привлеченного к сносу и в автотехнику, в которой, как полагал стрелявший, находился водитель. Два пристава погибли на месте от огнестрельных ранений, еще одному пострадавшему была оказана медпомощь, а водитель автотехники не пострадал. Фигурант арестован до 9 августа по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудников органов принудительного исполнения и покушении на убийство двух и более лиц. 

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКраснодарский край
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