Второе дело возбудили после ДТП с шестью погибшими в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, в результате ДТП с которым в Свердловской области погибли шесть человек, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Что известно о ДТП с автобусом в Свердловской области

Ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

"Сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, допустившего аварию с гибелью шести человек в городе Лесном. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказал он.

Горелых уточнил, что сейчас следователи полиции допрашивают водителя автобуса, "устанавливают, мог ли он избежать таких серьезных последствий с человеческими жертвами". По итогам первоначальных следственных действий будет принято решение о его задержании.