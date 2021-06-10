В Кузбассе возбудили дело по факту закупки поддельных продуктов для питания в школах

КЕМЕРОВО, 10 июня. /ТАСС/. Фальсифицированные молочные продукты на сумму более 20,6 млн рублей были закуплены в Новокузнецке для организации питания детей в школьных столовых. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта "Демография". Установлено, что между МБУ "Комбинат питания" и коммерческой организацией был заключен договор на поставку сливочного масла для общеобразовательных и образовательных учреждений Новокузнецка на 20 млн 687 тыс. рублей. Однако, согласно лабораторным испытаниям и экспертному заключению, товар не является сливочным маслом, он фальсифицирован", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры, потраченные на поддельные продукты питания средства были уплачены родителями, а также выделены из бюджета для организации бесплатного питания детей из многодетных семей по федеральному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография".

После выявления нарушений поставка товара в школы Новокузнецка была приостановлена, дети продукт не употребляли. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Расследование находится на контроле прокуратуры.