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Суд вынес приговор гендиректору и главбуху "ВИМ-Авиа" и освободил их от наказания

Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева освобождены от наказания в связи с фактическим его отбытием

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам и восьми месяцам и 3,5 года колонии общего режима генерального директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву соответственно за мошенничество в сфере кредитования. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, они освобождены от наказания в связи с фактическим его отбытием.

"Кочневу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 8 месяцев общего режима со штрафом 600 тыс. рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком на 2 года. На основании ст. 72 УК РФ время содержания под стражей и домашним арестом зачтены в срок лишения свободы, в связи с чем приговор в части назначенного наказания в виде лишения свободы в исполнение не приводить в связи с фактическим отбытием наказания", - сказала пресс-секретарь суда. Пантелеевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев общего режима, она также освобождена от наказания в связи с фактическим его отбытием.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена, осужденные освобождены в зале суда", - сказала она. Фигуранты обвинялись в мошенничестве в сфере кредитования, совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и злоупотреблении полномочиями.

Уголовное дело

"ВИМ-Авиа" - бывшая российская авиакомпания, базировавшаяся в аэропорту Домодедово, она входила в холдинг "ВИМ-Авиа" совместно с авиакомпанией "Русское небо", завершила полеты 15 октября 2017 года из-за крупной финансовой задолженности.

По данным следствия, владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев, а также гендиректор, финансовый директор и главный бухгалтер с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо по завышенным ценам у подконтрольных соучастникам фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами. Мурсекаев и финансовый директор авиакомпании скрылись от следствия и были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Расследование в отношении них продолжается.

Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, "зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 года по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов, при этом убытки компании к сентябрю того же года составили свыше 2,5 млрд рублей". Всего ущерб от действий фигурантов превысил 890 млн рублей, 13 компаний признаны потерпевшими. Самой авиакомпании причинен ущерб на 117 млн рублей.

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