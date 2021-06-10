В Ростовской области подросток на мотоцикле сбил четырехлетнюю девочку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Четырнадцатилетний подросток, управлявший мотоциклом, сбил четырехлетнюю девочку, которая находилась на обочине дороги. Происшествие произошло в городе Донецк Ростовской области, сообщили в четверг журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

"В полицию поступило сообщение о том, что в 13:45 мск в городе Донецк [Ростовской области] на улице Ростовской 14-летний подросток, управляя мотоциклом (категория А), который ему купила мама, оформив транспортное средство на себя, по предварительным данным, допустил наезд на пешехода - четырехлетнюю девочку, которая находилась на обочине проезжей части", - говорится в сообщении.

В отделе пропаганды добавили, что в результате аварии девочка получила травмы и была госпитализирована.

Отмечается, что материал в отношении подростка направлен в подразделение по делам несовершеннолетних. В отношении матери виновника аварии также составлен административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

В связи с ЧП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, отметили в отделе пропаганды.