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На металлургическом заводе в Норильске рабочий погиб после падения с высоты

Он скончался в машине скорой помощи

КРАСНОЯРСК, 10 июня. /ТАСС/. Рабочий подрядной организации "Стройлидер" погиб при проведении строительно-монтажных работ на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

"10 июня в 16:50 (12:50 мск) местного времени при проведении строительно-монтажных работ на Надеждинском металлургическом заводе работник подрядной организации "Стройлидер" в результате падения с высоты получил перелом ноги", - сообщали ТАСС в компании "Норникель".

Позже по информации от прокуратуры стало известно, что пострадавший скончался в машине скорой помощи. В ведомстве рассказали, что причиной происшествия на предприятии стало обрушение пола галереи технологического трубопровода. Началась проверка по данному факту.

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