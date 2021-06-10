В Самаре оштрафовали бывшего воспитателя дома малютки, выронившего ребенка из коляски

САМАРА, 10 июня. /ТАСС/. Суд признал виновной бывшего воспитателя самарского дома ребенка "Солнышко" Елену Михляеву в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего после того, как летом прошлого года женщина выронила ребенка из детской коляски, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Собранные Советским межрайонным следственным отделом города Самара СУ СК РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему воспитателю ГКУЗ СО "Дом ребенка "Солнышко" Михляевой Елене. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении СК.

Следствие и суд установили, что 1 июля 2020 Михляева, находясь в детской беседке, расположенной на территории ГКУЗ СО "Дом ребенка "Солнышко", выронила ребенка 2018 года рождения из детской коляски.

Как сообщал ТАСС, региональная прокуратура также организовала проверку в прошлом году после появления видеоролика в социальных сетях. На кадрах запечатлены гуляющие на площадке дети и взрослая женщина, вероятно, воспитатель. В какой-то момент она грубо "вытряхивает" из игрушечной коляски ребенка, а затем, когда малыш падает, не обращает внимания на плач и не подходит к нему.

В результате суд назначил Михляевой штраф на сумму 35 тыс. рублей и лишил ее права заниматься педагогической деятельностью в течение полутора лет.