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Юрия Хованского доставили в суд для избрания ему меры пресечения

Следователи ходатайствуют о его заключении под стражу
Юрий Хованский (в центре) Андрей Грязнов/ТАС
Описание
Юрий Хованский (в центре)
© Андрей Грязнов/ТАС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Блогера Юрия Хованского, которого задержали в Санкт-Петербурге и обвинили в оправдании терроризма, доставили в Дзержинский районный суд города для избрания ему меры пресечения, передает корреспондент ТАСС из суда.

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Хованского доставили в суд на два часа позже (около 17:00 мск), изначально планировалось, что заседание начнется в 15:00. При этом представителей СМИ и слушателей сотрудники суда не допустили в зал, сославшись на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

В среду источник сообщил ТАСС, что Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Собеседник агентства пояснил, что задержание связано с размещенной в интернете песней про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В СК позже подтвердили задержание Хованского. Сам он, согласно опубликованному ведомством видео допроса, признал вину и раскаялся.

© Андрей Грязнов/ТАСС

Хованскому уже предъявлено обвинение. В суде следователи ходатайствуют о его заключении под стражу.

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