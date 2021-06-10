Юрия Хованского доставили в суд для избрания ему меры пресечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Блогера Юрия Хованского, которого задержали в Санкт-Петербурге и обвинили в оправдании терроризма, доставили в Дзержинский районный суд города для избрания ему меры пресечения, передает корреспондент ТАСС из суда.

Хованского доставили в суд на два часа позже (около 17:00 мск), изначально планировалось, что заседание начнется в 15:00. При этом представителей СМИ и слушателей сотрудники суда не допустили в зал, сославшись на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

В среду источник сообщил ТАСС, что Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Собеседник агентства пояснил, что задержание связано с размещенной в интернете песней про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В СК позже подтвердили задержание Хованского. Сам он, согласно опубликованному ведомством видео допроса, признал вину и раскаялся.