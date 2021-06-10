Пилот разбившегося болгарского истребителя МиГ-29 погиб

СОФИЯ, 10 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Болгарии сообщило о гибели пилота истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) республики, который потерпел крушение в Черном море. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении болгарского оборонного ведомства.

"В ходе поисково-спасательной операции было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб", - сообщили в Минобороны.

Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии при выполнении задачи по поражению цели в ночных условиях на учениях "Шабла-21" в среду потерпел крушение в Черном море. Самолет потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45 (совпадает с московским) после того, как пилот доложил об успешном поражении мишени. За штурвалом находился начальник штаба эскадрильи 3-й авиационной базы Граф Игнатьево майор Валентин Терзиев.

Министр обороны в техническом правительстве Георгий Панайотов информировал, что срок эксплуатации МиГ-29 рассчитан до 2030 года. Бывший министр обороны Красимир Каракачанов в свою очередь заявил агентству BGNES, что возможной причиной падения самолета стала потеря пилотом ориентации в пространстве. При этом он выразил сомнение в том, что истребитель разбился из-за технической неисправности.

Военные маневры "Шабла-21" приостановлены в связи с крушением самолета.