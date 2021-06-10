{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Водителя автобуса задержали в Свердловской области после ДТП с шестью погибшими

Мужчину поместили под стражу в изолятор временного содержания
© СУ СК РФ по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Водителя автобуса, в ДТП с которым погибли шесть человек в Свердловской области, задержали. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

На эту тему
Что известно о ДТП с автобусом в Свердловской области
Что известно о ДТП с автобусом в Свердловской области

"Сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области задержали водителя пассажирского автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек. Гражданин Зелев помещен под стражу в изолятор временного содержания ОВД Лесного в соответствии со ст. 91 УПК РФ", - сказал Горелых.

По его словам, полиция установила, что автобус, сбивший насмерть шесть человек, прошел предрейсовый осмотр. 

"Автобус утром, как установила проведенная полицией проверка, прошел предрейсовый осмотр, а водитель - медицинский. Транспортное средство выпущено в 2012 году, все это время оно было в руках одного владельца", - сказал Горелых.

Он добавил, что расследование дела, которое находится на личном контроле начальника областного главка МВД Александра Мешкова, продолжается.

Теги
РоссияСвердловская область
В Смоленской области задержали чиновницу райадминистрации по делу о нерасселенных бараках
По данным следствия, женщина не принимала мер по расселению жителей домов на улицах Советская Набережная и Гжатская, зная об их аварийном состоянии
Читать полностью