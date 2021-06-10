Водителя автобуса задержали в Свердловской области после ДТП с шестью погибшими

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Водителя автобуса, в ДТП с которым погибли шесть человек в Свердловской области, задержали. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Что известно о ДТП с автобусом в Свердловской области

"Сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области задержали водителя пассажирского автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек. Гражданин Зелев помещен под стражу в изолятор временного содержания ОВД Лесного в соответствии со ст. 91 УПК РФ", - сказал Горелых.

По его словам, полиция установила, что автобус, сбивший насмерть шесть человек, прошел предрейсовый осмотр.

"Автобус утром, как установила проведенная полицией проверка, прошел предрейсовый осмотр, а водитель - медицинский. Транспортное средство выпущено в 2012 году, все это время оно было в руках одного владельца", - сказал Горелых.

Он добавил, что расследование дела, которое находится на личном контроле начальника областного главка МВД Александра Мешкова, продолжается.