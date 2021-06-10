В Волгограде вынесли приговор матери и отчиму ребенка, обвиняемых в его истязании

ВОЛГОГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Волгограда в четверг приговорил 24-летнюю женщину и ее 27-летнего сожителя к реальным срокам наказания за систематическое избиение восьмилетнего сына осужденной, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Уголовное дело возбудили после того, как педагоги, забив тревогу из-за длительного отсутствия ребенка в школе, пришли к нему домой и увидели на его теле многочисленные травмы.

"Мать ребенка приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда. Сожитель женщины - к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вину в содеянном они признали частично", - говорится в сообщении.

Жительница Волгограда признана виновной по п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего"), п. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание малолетнего в составе группы лиц"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Ее сожитель - по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего"), п. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание малолетнего в составе группы лиц"), уточнили в пресс-службе.

Также судом удовлетворен иск прокурора о взыскании в пользу ребенка с каждого из осужденных по 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Сейчас ребенок проживает с отцом, добавили в пресс-службе.