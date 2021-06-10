Неизвестный прислал письма с угрозами убийства в синагоги Франции

ТАСС, 10 июня. Неизвестный прислал письмо с угрозами жестокой расправы в синагоги французской коммуны Ла-Гранд-Мот и города Безье. Об этом в четверг сообщает радио France Bleu.

По его данным, президент еврейской религиозной ассоциации коммуны в Гранд-Мот Сабина Атлан подала жалобу в жандармерию после того, как в четверг получила письмо с угрозами. Ранее в тот же день мэр города Безье Роберт Менар сообщил, что в среду синагога его города получила аналогичное послание.

В одном из написанных от руки писем содержались оскорбительные антисемитские высказывания, а также упоминания того, что автор "хорошо вооружен" и купил, в частности, "два автомата Калашникова". Он также упоминает теракт, совершенный в парижском клубе "Батаклан" 13 ноября 2015 года и заявляет, что хочет дождаться, когда в синагоге будет много людей.

В послании также содержатся угрозы в адрес мэра Безье Роберта Менара, включая намерения "выпустить всю обойму" в него самого, его жену и их детей. Представитель еврейской общины Безье Морис Абитболь заявил, что уже получал анонимные письма с оскорблениями, но никогда не видел таких жестоких и явных угроз.

Прокурор Безье сообщил France Bleu, что расследование было начато, как только прокуратуру уведомили о факте получения угроз. С другой стороны, национальная антитеррористическая прокуратура "пока не сочла необходимым" заниматься этим делом.