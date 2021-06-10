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Уголовное дело возбудили после двух случаев изнасилования в парке "Лосиный остров"

Третьей жертве неизвестного удалось сбежать, заявили в СК по Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Москве по факту изнасилования двух женщин в парке "Лосиный остров", сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 9 июня неустановленное следствием лицо, находясь в лесном массиве на пересечении Пермской и Лосиноостровской улиц в городе Москве, угрожая предметом, похожим на нож, совершил изнасилование двух жительниц столицы, после чего скрылся", - сказала Иванова.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело. Сегодня неизвестный снова попытался изнасиловать женщину в парке, по этому факту начата доследственная проверка. Третьей жертве удалось сбежать. Насильника ищут.

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