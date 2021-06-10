Суд вынес приговор пилоту вертолета, разбившегося в Сочи в 2016 году

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Адлерский районный суд признал виновным пилота вертолета, разбившегося в 2016 году в Сочи, в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух лиц. Ему назначили наказание в виде пяти лет колонии-поселения и выплаты компенсации в пользу потерпевших в размере 3,5 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии-поселении. Также судом в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда с подсудимого взыскано 3,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что 1 ноября 2016 года житель Томской области, являясь пилотом вертолета Eurocopter, выполнял ознакомительный полет над Черноморским побережьем по маршруту Олимпийский парк - Гора Ахун - пгт. Красная Поляна. На борту находились пять пассажиров. Приближаясь к береговой линии Черного моря Адлерского района Сочи, пилот привел вертолет в предельный режим работы и совершил энергичный маневр. Вертолет пришел в неуправляемое состояние, после чего столкнулся с землей.

Из материалов суда следует, что два пассажира погибли на месте, еще трем причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, был нанесен имущественный ущерб в размере 53 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц".

По данным пресс-службы, подсудимый вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.