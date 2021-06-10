Суд арестовал Хованского по делу об оправдании терроризма

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа", - говорится в сообщении.

В среду источник сообщил ТАСС, что Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании терроризма. Собеседник агентства пояснил, что задержание связано с размещенной в интернете песней про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В СК позже подтвердили задержание Хованского. Сам он, согласно опубликованному ведомством видео допроса, признал вину и раскаялся.

Как уточнили в пресс-службе судов, следователи полагают, что Хованский не позднее июля прошлого года во время онлайн-трансляции исполнил песню с призывом к терроризму и оправданием таких действий. При этом, согласно поступившим в суд документам, вину он признал частично. На суде он просил избрать ему домашний арест или запрет определенных действий.

Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков.