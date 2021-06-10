Свердловскому экс-министру госимущества предъявили обвинение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Бывшему министру по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексею Пьянкову, который с 2016 года является фигурантом по делу о получении взятки при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, в четверг предъявлено обвинение сразу по нескольким эпизодам. Об этом сообщил ТАСС адвокат Пьянкова Николай Каргаполов, не раскрыв деталей дела.

В четверг ТАСС со ссылкой на источник сообщал об обысках, которые проходят в Екатеринбурге по делу Пьянкова. В результате мероприятий были задержаны 10 человек.

"[Обвинение] предъявлено с нарушением закона. Нарушены положения статьи 172 и 150 уголовно-процессуального законодательства. Текст обвинения на 500 с лишним листах, мы его толком не изучали, потому что предъявлено с нарушениями, об этом нами заявлено под протокол", - сказал Каргаполов, отметив, что планируется обжаловать действия следствия в суде.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, обвинение предъявлено по нескольким эпизодам, в том числе не касающимся взятки при подготовке к ЧМ-2018.

Алексея Пьянкова и двух его заместителей - Артема Богачева и Константина Никанорова - задержали 26 апреля 2016 года. Их подозревали в растрате 55 млн рублей, получении взятки в 31,5 млн рублей и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене в ходе подготовки Екатеринбурга к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Сначала чиновники были арестованы, позже суд избрал для них меру пресечения, не связанную с заключением под стражу - отпустил под залог.

До принятия решения о проведении матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге стадион "Центральный" и территория вокруг него находились в частной собственности. Для начала строительства инфраструктуры к чемпионату необходимо было передать объекты в федеральную собственность. С этой целью совершались десятки сделок, в результате которых стадион сначала перешел в собственность Свердловской области, а затем в федеральную, возбуждение уголовных дел было связано именно с этими сделками.