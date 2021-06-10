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На Кубани один человек погиб и два пострадали в результате обрушения гаража

Инцидент произошел на улице Тихорецкой в Краснодаре

ТАСС, 10 июня. Гараж обрушился в Краснодаре после взрыва газа, в результате один человек погиб и два пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

"Сегодня вечером в двухэтажном гаражном боксе на улице Тихорецкой краевого центра в результате газового хлопка произошло обрушение гаража. В результате один один человек погиб, двое с термическими ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что находившиеся в гараже мужчины занимались ремонтом автомобиля.

Следователи осматривают место происшествия, по факту гибели мужчины и госпитализации двух человек проводится проверка. Прокуратура края взяла на контроль ход проверки.

В пресс-службе краевой прокуратуры ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, мог произойти взрыв газового баллона в автомобиле Газель, припаркованном в гаражном кооперативе.

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