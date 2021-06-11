В результате ДТП на востоке Кубы один человек погиб, 26 пострадали

ГАВАНА, 11 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся со строительным краном на территории провинции Сантьяго-де-Куба в восточной части Кубы. В результате ДТП по меньшей мере один человек погиб и 26 человек получили травмы, сообщает в четверг газета Granma.

По ее данным, все пострадавшие получают медицинскую помощь в местных больницах. Власти ведут расследование инцидента.

По официальным данным, на острове ежедневно происходит в среднем 31 дорожно-транспортное происшествие. Зачастую аварии связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет. На аварийность также серьезно влияет недостаточный уровень дисциплины участников дорожного движения.