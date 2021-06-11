Спасатели отправились на поиски альпинистов, запросивших помощи со склона Эльбруса

НАЛЬЧИК, 11 июня. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на поиски альпинистов из Подмосковья, запросивших помощи на Эльбрусе с высоты 5 тыс. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии (КБР).

"В 06:05 11.06.2021 года в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус, высота 5 тыс. м, зарегистрированная группа из шести человек (Московская область) попросила о помощи. По предварительной информации, у одного из альпинистов травма ноги", - говорится в сообщении.

На поиски выдвинулись шестеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Информация уточняется.