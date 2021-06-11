Число погибших в ДТП в Свердловской области увеличилось до семи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Один пострадавший в ДТП с автобусом в Свердловской области умер, таким образом число погибших в ДТП увеличилось до семи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

Что известно о ДТП с автобусом в Свердловской области

"Один пострадавший скончался", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести.

По данным Ространснадзора, в ДТП пострадали 15 человек. Все погибшие и пострадавшие - пешеходы. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела.