Пассажирский микроавтобус попал в ДТП в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Пассажирский микроавтобус "Газель" столкнулся с легковым автомобилем в Наримановском районе Астраханской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По данным пресс-службы, 11 июня в главк "поступило сообщение, что в Наримановском районе, у села Рассвет, произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля, есть пострадавшие".

В результате аварии пострадали 10 человек. "Всего 10 пострадавших, шестеро госпитализированы", - говорится в сообщении МЧС.

При этом главный врач городской больницы №3 в Астрахани Байрам Юлушев уточнил ТАСС, что на данный момент в больницу поступили девять человек с переломами и другими травмами, решение об их госпитализации будет принято позже. Главврач отметил, что пациентов в тяжелой степени тяжести среди пострадавших нет.

Уточняется, что разлив топлива отсутствует, дорога не перекрыта. На месте от МЧС работают пять человек личного состава и одна единица техники.