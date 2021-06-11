Третье уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Еще одно уголовное дело - по факту ненадлежащего ремонта транспорта и его выпуска в эксплуатацию - возбуждено после ДТП с автобусом в Свердловской области, в котором погибли семь человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По факту случившегося органами СК были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ч. 3 ст. 266 УК РФ ("Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"). Кроме того, органами следствия полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых отметил, что с учетом повышенного общественного резонанса и с целью исследования всех обстоятельств аварии в совокупности уголовное дело из полиции по согласованию с органами прокуратуры передано в региональный СК.