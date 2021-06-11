Пожар в многоэтажном доме в центре Южно-Сахалинска ликвидировали

ТАСС, 11 июня. Пожарные полностью потушили возгорание площадью 800 кв. м в жилом многоэтажном доме в центре Южно-Сахалинска. Эвакуировано 34 человека, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 17:53 (09:53 мск) возгорание полностью ликвидировано", - говорится в сообщении.

В настоящее время городская комиссия оценивает ущерб от пожара и возможность дальнейшего проживания в квартирах. Местных жителей доставили в пункт временного размещения.

Информация о возгорании крыши многоэтажного дома поступила в оперативные службы в 15:53 (07:53 мск). Площадь очага составила 800 кв. м. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС, в результате происшествия есть один пострадавший. Всего в ликвидации пожара было задействовано 62 человека и 23 единицы техники. Прокуратура региона организовала проверку по поводу пожара. На место выехали областной и городской прокуроры.