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Волейболиста "Динамо" Чанчикова избили в центре Москвы

У спортсмена проломлены кости свода и основания черепа, а также ушиб мозга

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Игрока столичной волейбольной команды "Динамо" Алексея Чанчикова избили в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"6 июня на Новослободской улице произошла драка, в ходе которой волейболиста "Динамо" Чанчикова Алексея неизвестный ударил по голове. Мужчина упал и ударился головой об асфальт. У него проломлены кости свода и основания черепа, ушиб мозга", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что спортсмен вместе с друзьями возвращались из бара, он был пьян. Предполагаемый злоумышленник установлен, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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