Свердловскому экс-министру госимущества предъявили обвинение по десяти эпизодам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Бывшему министру по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексею Пьянкову, который с 2016 года является фигурантом по делу о получении взятки при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, предъявили обвинение по десяти эпизодам, в том числе связанным со злоупотреблением служебными полномочиями и растратой госимущества. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщал об обысках, которые проходят в Екатеринбурге по делу Пьянкова. В результате мероприятий задержали десять человек. Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, Пьянкову предъявили обвинение по нескольким эпизодам, в том числе не касающимся взятки при подготовке к ЧМ-2018. "Объем обвинения значительно увеличился. К пяти эпизодам получения Пьянковым взяток в особо крупном размере добавились еще десять преступлений, связанных со злоупотреблением служебными полномочиями и растратой государственного имущества в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в состав преступной группы, помимо Пьянкова, его заместителей Богачева и Никанорова, вошли несколько их подчиненных, два адвоката, родственники близкого друга Пьянкова и иные лица. Уточняется, что при совершении преступлений они использовали различные фирмы-однодневки и офшорные компании, зарегистрированные на территории Кипра и Белиза.

Об уголовном деле

Алексея Пьянкова и двух его заместителей - Артема Богачева и Константина Никанорова - задержали 26 апреля 2016 года. Их подозревали в растрате 55 млн рублей, получении взятки в размере 31,5 млн рублей и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене в ходе подготовки Екатеринбурга к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Сначала чиновников арестовали, позже суд отпустил их под залог.

До принятия решения о проведении матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге стадион "Центральный" и территория вокруг него находились в частной собственности. Для начала строительства инфраструктуры к чемпионату необходимо было передать объекты в федеральную собственность. С этой целью совершались десятки сделок, в результате которых стадион сначала перешел в собственность Свердловской области, а затем в федеральную, возбуждение уголовных дел было связано именно с этими сделками.