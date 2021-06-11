Экс-министра транспорта Алтайского края задержали по подозрению в получении взятки

БАРНАУЛ, 11 июня. /ТАСС/. Экс-министр транспорта Алтайского края задержан по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе краевого СУ СК.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта Алтайского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе). В настоящее время бывший министр задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - сообщили в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что подозреваемый был задержан в четверг в Москве в одной из своих квартир.

По данным следствия, в 2020 году министр получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, которая занималась нанесением дорожной разметки. За это чиновник должен был обеспечить заключение с компанией муниципальных контрактов и беспрепятственную приемку выполненных работ. В этот период пост главы регионального Минтранса занимал Александр Дементьев, который был назначен в октябре 2018 года и ушел в отставку по собственному желанию 24 мая 2021 года. В ближайшее время в отношении экс-министра будет избрана мера пресечения.