СК снял с бывшего заммэра Томска Сурикова обвинение по делу мэра Кляйна

ТОМСК, 11 июня. /ТАСС/. Следователи закрыли дело в отношении бывшего заместителя мэра по вопросам безопасности Евгения Сурикова, по которому он обвинялся в пособничестве градоначальнику Ивану Кляйну в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, из-за его деятельного раскаяния. Об этом сообщил на суде по делу Кляйна сам Суриков, информацию о прекращении дела подтвердили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, уточнив, что он остается обвиняемым по делу о получении взятки.

По версии следствия, с октября 2013 года по ноябрь 2020-го мэр города Кляйн, вопреки запрету на участие в управлении коммерческой организацией, лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", главным бенефициаром которой он является. Также следствие считает, что Кляйн планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.

"Иван Григорьевич давал мне поручения, которые были связаны с деятельностью пивзавода. Да, мне было предъявлено обвинение (по статье 289 УК РФ). Данное дело за деятельным раскаянием было прекращено. До своего задержания и до ноября (2020 года) я не знал про статью 289, когда мне об этом сказали, для меня это было шоком. Я даже не знал, что как его заместитель могу быть пособником, выполняя те или иные поручения", - сказал Суриков, уточнив, что сейчас является свидетелем по данному делу.

Информацию о прекращении дела о незаконном предпринимательстве в отношении Сурикова подтвердили ТАСС в СУ СК РФ по региону, уточнив, что он остается обвиняемым по делу о получении взятки.

Как сообщил в ходе судебного заседания представитель обвинения, зачитывая показания Сурикова, бывший заммэра "неоднократно оказывал участие в незаконной предпринимательской деятельности", а Кляйн "лично и через свою супругу выполнял управление ОАО "Томское пиво", а также оказывал организации содействие. Кроме того, он при помощи связей в правоохранительных органах собирал информацию о предпринимателе Ринате Аминове, который имел участок по соседству с ОАО "Томское пиво" (сейчас Аминов потерпевший по делу) и передавал ее градоначальнику. Суриков отметил, что согласен со всеми своими показаниями, однако ему неизвестно о каких-либо преференциях, которые получило "Томское пиво" от его работы.

В июле 2020 года заммэра Томска по вопросам безопасности Евгений Суриков был задержан сотрудниками УФСБ по региону по подозрению в получении взятки. Сумма взятки - не менее 300 тыс. рублей. Региональным следственным управлением СК РФ в отношении заммэра было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), по данной статье Сурикову предъявлено обвинение. В конце июля был заключен под стражу, оставил пост по собственному желанию.

О деле Кляйна

В отношении Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года и на следующий день арестован. Кляйн был временно отстранен от должности решением суда 18 ноября.

По версии следствия, Кляйн с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.

Кроме того, с января 2015 года по апрель 2016-го Кляйн дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. По делу о незаконном предпринимательстве следствие считает, что Кляйн с октября 2013 года по ноябрь 2020-го, вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией, лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво".