Прокуратура расследует смерть 18-летней итальянки после прививки AstraZeneca

РИМ, 11 июня. /ТАСС/. Прокуратура Генуи начала расследование по факту смерти 18-летней итальянки после инъекции вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в пятницу сообщила радиостанция Rai Radio 1 .

По ее данным, следствие квалифицирует происшедшее в качестве непреднамеренного убийства. Как уточняет радиостанция, девушка была госпитализирована после получения первой дозы вакцины 25 мая и перенесла две операции.

Известно, что после первой дозы из той же партии препарата была госпитализирована женщина 34 лет. Медицинские власти Генуи отозвали всю партию.

Как ожидается, в пятницу научно-технический комитет, занимающийся выработкой рекомендаций правительству Италии по мерам сдерживания пандемии, даст новые указания по поводу применения вакцины от AstraZeneca. Этот препарат может быть рекомендован лицам старше 50 лет и запрещен для вакцинации женщин в возрасте до 30 лет. Специалисты установили, что в возрастной группе до 50 лет риск возникновения тяжелой формы тромбоза после прививок средством британско-шведской компании возрастает до 2 на 100 тыс. при 0,5 на 100 тыс. среди людей старше 60 лет.

В четверг власти острова Сицилия в качестве меры предосторожности распорядились приостановить введение препарата AstraZeneca лицам моложе 60 лет.