Адвокат сообщил о прекращении дела против членов банды Цапков о вымогательстве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о вымогательстве 70 млн рублей, которое было возбуждено в Ростове-на-Дону в отношении членов банды Цапков, прекращено за отсутствием состава преступления, сообщил ТАСС адвокат Мурад Мусаев.

"Действительно, прекратили [уголовное дело о мошенничестве в отношении Владимира Алексеева, Вячеслава Цеповяза, его бывшей супруги Натальи Стришней и ее брата Ивана]. Дело, о котором сейчас идет речь, было возбуждено в 2019 году. После переработки всех материалов [дела] на них в какой-то момент обратили внимание следственные органы", - сказал он, добавив, что дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления в апреле этого года.

По словам адвоката, дело было возбуждено в Ростове-на-Дону по заявлению предпринимателя Александра Исюка, сообщившего о вымогательстве у него 70 млн рублей. "По этому делу приходят и задерживают Стришнюю и Стришнего, приходят на предприятие к Стришней, приходят, забирают оттуда серверы, учредительные документы, арестовывают урожай. Потом начинаем ковыряться, выясняется, что дело возбуждено исключительно на основании заявления господина Исюка", - уточнил Мусаев.

Банда Сергея Цапка орудовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта.