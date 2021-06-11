Экс-главу полиции Первоуральска приговорили к штрафу в размере 4,5 млн рублей за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил к штрафу в размере 4,5 млн рублей отстраненного от должности начальника отдела МВД по Первоуральску Олега Грехова по делу о получении взятки. Об этом стало известно в ходе заседания, трансляция которого проходила в онлайн-формате.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить наказание Грехову - штраф в размере 5 млн рублей с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с выполнением функции представителя власти, сроком на 3 года. Учитывая время нахождения Грехова под стражей и под домашним арестом, назначенное ему основное наказание смягчить до 4 млн 500 тыс. рублей. Лишить специального звания полковник полиции", - сказал судья.

Суд также оштрафовал бывшего начальника бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД по Свердловской области Артема Письменного на 2 млн рублей. Кроме того, его лишили звания "подполковник полиции в отставке". Суд также постановил отменить арест нескольких объектов Грехова и Письменного, в частности, в отношении автомобилей, недвижимости, оружия, денежных средств.

Грехов был задержан 7 ноября 2018 года по подозрению в коррупции. Начальник полиции города был отстранен от исполнения служебных обязанностей.