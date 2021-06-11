Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Художник-акционист Павел Крисевич попытался устроить стрельбу на Красной площади в Москве, после чего его задержали полицейские. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Тельнов.

"Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы. По моим сведениям, его отвезли в ОМВД "Китай-город", где он сейчас находится", - сказал адвокат. По его словам, он пока не знает, какой пистолет был у его подзащитного и откуда он его взял.

"По предварительным данным, Крисевич стрелял из охолощенного пистолета Макарова", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее Крисевич забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. 5 ноября прошлого года он провел акцию на Лубянке, где сымитировал распятие. Его задержали, суд признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток. После этих акций он был отчислен из Российского университета дружбы народов. В феврале он подал иск о восстановлении в Гагаринский суд Москвы, однако суд признал отчисление законным.

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