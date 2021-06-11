Склад боеприпасов обнаружили в центре Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Склад с боеприпасами, в том числе миной, гранатами и взрывателями, обнаружили на улице в центре Новосибирска. Об этом ТАСС сообщил глава Центрального района города Сергей Каннуников.

"Мне доложили, что обнаружен склад боеприпасов на улице Орджоникидзе, дом 5, там фургончик за двухэтажным зданием. Знаю, что там есть мина, гранаты, взрыватели. Сейчас выясняют, как это там оказалось и кто складировал", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали в местных СМИ, склад обнаружил 66-летний мужчина. В правоохранительных органах ТАСС не смогли оперативно прокомментировать информацию об инциденте.