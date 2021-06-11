Суд в Москве 23 июня рассмотрит вопрос о лишении рэпера Элджея водительских прав

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мировой суд 23 июня рассмотрит административный протокол в отношении рэпера Элджея, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание в отношении Узенюка А. К. назначено на 23 июня в 10:00. Ему вменяется совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)", - сказал собеседник агентства. Наказание по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В ночь на 26 мая на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль, за рулем которого находился рэпер Элджей с признаками опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.