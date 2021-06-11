СК изъял документы на закупку медоборудования в больнице в Рязани, где произошел пожар

ТАСС, 11 июня. Следователи СК РФ изъяли документы на закупку оборудования в отделение анестезиологии и реанимации ОКБ им. Н. А. Семашко в Рязани, где произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

"Следователями изъята документация, касающаяся закупки оборудования для нужд отделения анестезиологии и реанимации клинической больницы им. Семашко и проведения ремонтных работ в помещениях указанного отделения", - пояснили в ведомстве.

Как уточнили в управлении, в рамках расследования уголовного дела допрошены министр здравоохранения Рязанской области, главный врач больницы и заведующий отделением. Показания дали медицинский персонал и люди, участвовавшие в эвакуации людей и тушении пожара, представители контрагентов больницы, осуществляющие поставку медицинского оборудования в отделение анестезиологии и реанимации.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также комплексная пожарно-техническая и химическая экспертиза для установления причин и очага возгорания.