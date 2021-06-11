Омбудсмен попросил прокуратуру проверить инцидент в женском кризисном центре в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Джамал Алиев обратился в прокуратуру с просьбой проверить публикации в социальных сетях о том, что якобы полицейские ворвались в кризисный центр в Махачкале и силой забрали оттуда женщин в отдел.

"В аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан письменных заявлений и обращений в связи с инцидентом в кризисном центре для женщин не поступало. Однако в связи с публикациями в социальных сетях мы обратились в прокуратуру Ленинского района с просьбой организовать соответствующую прокурорскую проверку, и в случае подтверждения противоправных действий сотрудников полиции принять меры реагирования", - сообщил ТАСС Алиев.

Как рассказал ТАСС источник в силовых структурах, сотрудники полиции в Дагестане приехали в шелтер (кризисный центр) после сообщений о том, что там может быть находящаяся в федеральном розыске женщина из Чечни, некоторых из них отвезли в отдел, а на правозащитников, которые не пускали силовиков внутрь, составили административные протоколы, в пятницу суд будет их рассматривать.

ТАСС не располагает официальным комментарием по данной ситуации от силовых структур Дагестана и Чечни.