Суд поместил под домашний арест экс-министра транспорта Алтайского края по делу о взятке

БАРНАУЛ, 11 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Барнаула избрал бывшему министру транспорта Алтайского края Александру Дементьеву, который подозревается в получении взятки в размере более 5 млн рублей, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Октябрьский районный суд избрал Дементьеву меру пресечения в виде домашнего ареста. Мера пресечения избрана с учетом признания им своей вины", - сказал собеседник агентства.

Бывший министр транспорта Алтайского края был задержан в Москве в одной из своих квартир. В отношении него возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в 2020 году Дементьев получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, которая занималась нанесением дорожной разметки. За это чиновник должен был обеспечить заключение с компанией муниципальных контрактов и беспрепятственную приемку выполненных работ.

Дементьев был назначен министром транспорта Алтайского края в октябре 2018 года. 24 мая 2021 года он ушел в отставку по собственному желанию.