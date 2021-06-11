Прокуратура в Кузбассе выявила нарушения в освоении средств на расселение аварийного жилья

КЕМЕРОВО, 11 июня. /ТАСС/. Прокуратура вынесла предостережение главе Прокопьевска Кемеровской области за невыполнение программы по расселению аварийных домов. Город получил на эти цели около 114 млн рублей по нацпроекту "Жилье и городская среда", но не освоил средства, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

"Администрация города не организовала надлежащее и своевременное выполнение программных мероприятий нацпроекта. Принимая во внимание, что непринятие своевременных мер может повлечь нарушение прав граждан, расселение которых предусмотрено до конца 2021 года, прокурор области Александр Блошкин объявил главе города Андрею Мамаеву предостережение о недопустимости нарушения закона. В случае непринятия надлежащих мер он может быть привлечен к ответственности", - говорится в сообщении.

Прокуратурой установлено, что в Прокопьевске подлежат сносу 159 аварийных домов, где проживают свыше 1,1 тыс. человек, в том числе 77 домов включены в программу расселения до 2025 года. Власти муниципалитета к настоящему моменту организовали переселение граждан только из 17 домов, при этом финансирование по нацпроекту "Жилье и городская среда" было выделено городу.

Кузбасс занимает второе место среди регионов РФ по площади аварийного жилого фонда. В начале этого года Кемеровская область получила дополнительное федеральное финансирование в размере 2,5 млрд рублей на расселение аварийного жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда". По данным Минстроя Кузбасса, в программу расселения аварийного жилья до 2025 года в регионе включены более 1,3 тыс. аварийных домов. До конца этого года планируется расселить свыше 78 тыс. кв. м - новые квартиры получат 2,2 тыс. семей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Кузбасс в конце мая обратила внимание региональных властей на необходимость ускорения темпов строительства нового жилья для ликвидации аварийного. По итогам 2020 года в Кузбассе было построено более 824 тыс. кв. м жилья. При этом на начало прошлого года годовой план по вводу, доведенный региону Минстроем РФ, составлял более 1,2 тыс. кв метров, но был уменьшен на 30% на фоне пандемии.