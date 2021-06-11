Суд оштрафовал колонию под Псковом на 3,3 млн рублей за разлив нефтепродуктов

ПСКОВ, 11 июня. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 3,3 млн рублей исправительную колонию в поселке Середка Псковской области за порчу земель в результате разлива нефтепродуктов прошлым летом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

ТАСС сообщал, что в начале августа 2020 года в поселке Середка Псковского района произошел разлив 10 тонн мазута, в связи с чем в областной прокуратуре начали проверку. Позже специалисты Росприроднадзора начали внеплановую проверку исправительной колонии № 4 под Псковом, вблизи территории которой произошел инцидент.

"Арбитражный суд Псковской области поддержал требование Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с исправительной колонии Псковской области (ИК-4 УФСИН России по Псковской области) 3 млн 360 тыс. рублей ущерба, причиненного землям населенных пунктов в с. Середка Псковской области в результате разлива нефтепродуктов в августе 2020 года", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, факт причинения вреда почвам подтвержден результатами лабораторных анализов проб земли. По результатам лабораторного исследования экспертной лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ по Псковской области" установили превышение концентраций нефтепродуктов в пробах почв, отобранных на месте разлива. Превышения варьируются от 1,4 до 24 раз. Установлено, что на предприятии отсутствует программа производственного экологического контроля.

"ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области в установленном порядке не произвело оповещение о нештатной ситуации соответствующих органов государственной власти. Работы по ликвидации загрязнения почв не организовывало. ФКУ ИК-4 выдано предписание об устранении нарушений, которое находится на контроле управления", - говорится в сообщении.