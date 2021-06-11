Полиция задержала охотников по подозрению в незаконном убийстве 33 косуль под Курганом

ТАСС, 11 июня. Полиция задержала двух жителей Курганской и Свердловской областей по подозрению в незаконном убийстве 33 косуль под Курганом. Злоумышленники нанесли особо крупный материальный ущерб департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, сообщили в пятницу в пресс-службе областного УМВД.

"В Зауралье полицейские задержали подозреваемых в браконьерстве - 39-летнего жителя города Щучье Курганской области, подозреваемого в незаконной охоте на территории Шумихинского района, и его сообщника - 46-летнего жителя Екатеринбурга. <…> Предварительно установлено, что злоумышленники без разрешительных документов осуществили отстрел 33 особей сибирской косули, находящихся в состоянии естественной свободы, причинив департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области особо крупный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семь мешков с останками животных обнаружили в марте под мостом реки Каменки дорожные рабочие. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ "Незаконная охота". Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы, отметили в ведомстве.