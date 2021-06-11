В ДТП с микроавтобусом под Воронежем погибли два человека

ВОРОНЕЖ, 11 июня. /ТАСС/. Столкновение микроавтобуса Citroen с грузовиком MAN произошло под Воронежем, погибли два человека. По уточненным данным, в аварии также пострадали восемь человек, сообщил ТАСС представитель районной Единой дежурной диспетчерской службы.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова сообщала о двух погибших и шести пострадавших. По ее словам, авария произошла в Каширском районе примерно в 16:20 на 5-м км дороги Воронеж - Новоронеж - Луганск. По предварительным данным, произошло столкновение микроавтобуса Citroen, следовавшего по направлению Воронеж - Новоронеж под управлением 40-летнего водителя, и грузовика MAN под управлением 29-летнего водителя.

Дежурный единой диспетчерской службы Каширского района Воронежской области ранее также сообщал, что трое из шести пострадавших госпитализированы. Позднее представитель районной ЕДДС уточнил информацию.

"Кроме погибших, было семеро пострадавших: шестеро отправлены в [медучреждения] в Нововоронеж и один человек - в больницу "Электроника" в Воронеже. И вот недавно еще сообщили, что одна женщина обратилась самостоятельно в МСЧ №3 в Нововоронеже", - сказал он.

По данным собеседника, среди пострадавших и погибших нет несовершеннолетних. Один человек находится в тяжелом состоянии, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб и рана лобной части, закрытый перелом правой голени.

В новость внесены изменения (18:43 мск) - уточнена информация о числе пострадавших.